|Що насправді відбувається у відносинах Кейт Міддлтон і Меган Маркл?
|23.11.2019 00:59
|
Кілька тижнів тому вони вперше за довгий час з'явилися разом на фестивалі «Служба пам'яті», який присвячений загиблим на війні. До речі, Гаррі заперечує свою ворожнечу з братом:
«Зараз у нас різні шляхи. Але я завжди буду поруч з ним і знаю, що він теж буде поруч зі мною. На жаль, ми не бачимося так часто, як раніше, але я дуже його люблю», - поділився Гаррі в новому документальному фільмі.
А тепер інсайдер розповів британським ЗМІ, в яких стосунках перебувають герцогині:
«У той час, як між Гаррі і Вільямом була конкуренція, у герцогинь не було таких проблем. Меган чудово розуміє, що Кейт стане королевою. Її готували до цього з самого початку. У кожної з них своє життя, і вони не заважають один одному».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями