|Кара Делевінь розповіла про проблеми з психікою
|23.11.2019 07:08
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«Я не мала жодного уявлення про те, хто я така, - зізналася Кара. - Коли я росла, у мене не було ніякої ідентичності. Душевна хвороба - це все, чим я була».
Коли Делевінь почала активно працювати, у неї з'явилася надія - люди, які наймають її, давали відчуття того, хто вона є. Але коли зірка подіумів отримувала відмову в роботі, її негативні думки поверталися.
«Все своє життя я відчувала себе знедоленою тільки тому, що ніколи не була відмінницею в школі. А я хотіла бути розумною і хотіла бути краще, ніж є, - розповіла Делевінь. - Моя голова була моїм найлютішим ворогом, кожна думка була про те, що потрібно просто вбити себе, втекти. Це було жахливо».
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