У півторарічної доньки Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта не було шансу не стати модним інфлюенсером. Малятко за допомогою батьків завжди вибирає яскраві образи.



Брюнетка показала нове фото дочки. Нещодавно Стормі зробили таку ж зачіску, як і у її батька. Ініціатором такої зміни стилю явно виступив сам репер. Тепер на голові у дитини красуються забавні плетені кіски. Кайлі наділа на дочку плаття в пастельних тонах з принтом тай-дай, завершивши образ кедами такого ж забарвлення з білими шкарпетками.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie ♥️ (@kyliejenner) 22 Лис 2019 р. о 1:43 PST



Стормі захопила шанувальників своєї зіркової мами.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie ♥️ (@kyliejenner) 19 Лис 2019 р. о 11:42 PST

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