У недавньому інтерв'ю Емілія Кларк розповіла, що сцени «Ігри престолів», де їй доводилося роздягатися догола, «жахали» її. Незважаючи на те, що в кадрі актриса виглядала впевнено, насправді їй було дуже некомфортно. За словами Кларк, в тому, що сцени вдалися, дуже допоміг Джейсон Момоа.







Актриса зізналася, що під час зйомок сцени згвалтування Дейенеріс Кхалом Дрого Момоа «плакав більше неї». В цілому Кларк вважає, що їй «дуже пощастило з ним, тому що все могло бути інакше».



«У Джейсона був досвід - він був досвідченим актором, який вже зробив купу різних речей, перш ніж прийти до цього», - розповіла Емілія.



Вона згадала, як Момоа говорив їй:



«Люба, ось, як це повинно бути, або ось, як це не повинно бути».



Також актриса зазначила, що колега був «добрим, уважним і піклувався про неї».



За словами Кларк, після «Ігри престолів» вона стала більш обізнаною в плані зйомок сцен з наготою.

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