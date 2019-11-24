|Емілія Кларк розповіла, як знімалася з Джейсоном Момоа в інтимних сценах
|24.11.2019 06:20
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Актриса зізналася, що під час зйомок сцени згвалтування Дейенеріс Кхалом Дрого Момоа «плакав більше неї». В цілому Кларк вважає, що їй «дуже пощастило з ним, тому що все могло бути інакше».
«У Джейсона був досвід - він був досвідченим актором, який вже зробив купу різних речей, перш ніж прийти до цього», - розповіла Емілія.
Вона згадала, як Момоа говорив їй:
«Люба, ось, як це повинно бути, або ось, як це не повинно бути».
Також актриса зазначила, що колега був «добрим, уважним і піклувався про неї».
За словами Кларк, після «Ігри престолів» вона стала більш обізнаною в плані зйомок сцен з наготою.
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