У Каліфорнії пройшла ювілейна 30-а церемонія ABC Talk Of The Town Gala, всі кошти від якої будуть спрямовані на користь Інституту Раку Джона Уейна.



Актриса вибрала для благодійного вечора маленьке корсетне чорне плаття бренду Vitor Zerbinato. Особливість сукні - шлейф, який відразу робить мінімалістичний образ вишуканим і розкішним. Стиліст Єви Лонгорії, Шарлен Конскер, не раз готувала зірку на червону доріжку, підібрала ідеальну пару для сукні - лаковані босоніжки Saint Laurent.



Актриса вирішила не перевантажувати образ прикрасами, зупинившись на ледь помітних діамантових «гвіздочках», і вибрала лаконічну гладку зачіску. Нічого зайвого. Браво, Єва!



