|Єва Лонгорія у маленькій чорній сукні на благодійному вечорі (Фото)
|24.11.2019 22:14
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Актриса вибрала для благодійного вечора маленьке корсетне чорне плаття бренду Vitor Zerbinato. Особливість сукні - шлейф, який відразу робить мінімалістичний образ вишуканим і розкішним. Стиліст Єви Лонгорії, Шарлен Конскер, не раз готувала зірку на червону доріжку, підібрала ідеальну пару для сукні - лаковані босоніжки Saint Laurent.
Актриса вирішила не перевантажувати образ прикрасами, зупинившись на ледь помітних діамантових «гвіздочках», і вибрала лаконічну гладку зачіску. Нічого зайвого. Браво, Єва!
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