Дмитро Черкасов - екс=холостяк, який по закінченню проекту не залишився зі своєю обраницею, а згодом здивував усіх новиною про те, що він зіграв весілля і скоро стане батьком.



У пари народився син, який вже, до речі, підріс і став ще більше схожим на свого татка.



Знімком хлопчика поділилася армия Дмитра, Олександра:



"Відпустка, яку ми чекали пів року. Таких пауз у нас ще не було. Спортивний сезон коханого, турботи про діток не давали нам можливості відпочити. Зараз ми сидимо в літаку і я не вірю, що вже можна видихнути. Останній раз з Марком ми літали, коли йому було 2.5 місяці. Сподіваюся, малюк подарує нам такий же спокійний політ!" - написала вона.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Александра (@__cherkasova__aleksandra__) 16 Лис 2019 р. о 12:16 PST

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