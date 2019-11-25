Кожна жінка, як тільки починає планувати вагітність, одразу уявляє собі бажану стать майбутнього малюка: хтось мріє про сина, а хтось хоче донечку. Нещодавно Олена Шоптенко зізналася, що хотіла саме дівчинку, а дізналась, що вагітна хлопчиком:



"Коли я дізналася, що вагітна, дуже сподівалася, що народиться дівчинка. Я взагалі не уявляла, що робити з сином. З дівчатками все зрозуміло! Ну там платтячка, косички і, як мінімум, якийсь свій жіночий життєвий досвід, який можна передати. Але УЗД показало, що народиться хлопчик, і я трохи розгубилася. Прийшла до тями, мабуть, коли потрапила в магазин дитячого одягу і пішла в хлопчачий відділ. Побачивши всі ці штанці і сорочечки, я зрозуміла, що по-іншому і бути не могло! Мені ніколи не були близькі рюші, стрічки і рожеві наряди. Я 100% мама пацана. Коли АА народився, я закохалася в нього з першого погляду, та й, правду кажучи, набагато раніше. У матерів з синами якийсь особливийа зв'язок, який неможливо описати словами. Я як і раніше не завжди розумію, що з ним робити, але розберуся по ходу, благо, поруч є приклад у вигляді @kzmr_mlvch. Недарма кажуть, що якщо жінка готова заради чоловіка на все, значить, вона його народила".



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 22 Лис 2019 р. о 7:55 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура коли раніше але хтось вагітна Теги: діти та сім\'я