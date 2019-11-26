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Регіна Тодоренко у провокаційному вбранні показала принади свого тіла (Фото)
26.11.2019 00:24
Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко нещодавно удостоїлася "звання" одного з найбільш оплачуваних блогерів в РФ. Про це повідомила сама зірка, опублікувавши відверте фото у своєму Інстаграмі і написала:

#Forbes стверджує, що ця дамочка, що на фото, входить в десятку найбільш високооплачуваних блогерів #instagram. На першому місці @xenia_sobchak - 1 600 000 $ На другому місці - я зі своїми 860 000 $ Ну що ж, раз так пишуть, значить, так і є. Відмінна мотівація. Від такої вражаючої інформації я аж згадала, як пришвартовую свою 30ти метрову яхту поруч з яхтою Ксенії Анатоліївни У СВОЄМУ СНІ. Ну, постривай, #Forbes)
Тепер у мене є стимул створювати круті проекти! Уже зовсім скоро обіцяю вас порадувати новинками) ❤️", - пише Регіна.

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Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)


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