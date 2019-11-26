|Ольга Фреймут показала свою дорослу дочку Злату (Фото)
|26.11.2019 06:16
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"Коли батьки довіряють своїм дітям, трапляються чудеса. Мені довірили свого часу поїхати без грошей в Англію, тому що я вчилася в університеті. Перевелася на вільне відвідування, зробила якісь речі революційні для свого оточення. Друге — допомагати матеріально. Я не вважаю, що погано, коли ти дитині купуєш те, що вона хоче. Дитині дійсно потрібні мобільний телефон, гарний одяг, добре харчування, подорожі. Що в цьому поганого? Мої батьки останнє віддавали, щоб у нас все було. І я так роблю: все даю дітям і не вважаю, що це ми їх балуємо. Я вже говорила по те, що вони вчили нас працювати. А ще поважати інших людей. Якщо мій син прикрикне на няню — він ще маленький, хоче з мамою бути, а вона не пускає — я завжди прошу: «Валерію, скажи «вибачте»!» Навіть якщо донька схопить кота за хвіст, я пояснюю: коту неприємно, так не можна. Я вчу дітей так, як вчили мене батьки: зручно співіснувати з цим світом, не завдавати нікому шкоди", - каже Фреймут.
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