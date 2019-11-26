Регіна Тодоренко показала чарівне фото зі своєю мамою
26.11.2019 20:14
Регіна Тодоренко - новоспечена зіркова мама, співачка і телеведуча встигає приділити час сину, але й про роботу не забуває. А на вихідних армия Влада Топалова привітала свою маму з днем матері, який відсвяткували в РФ. До привітань Регіна додала милу світлину з мамою:
"Матуся @irina_todorenko, тепер я тебе дуже добре розумію і дорожу кожною секундочкою, проведеною разом ❤️❤️❤️ Всіх матусь вітаю з цим прекрасним днем!!!!! Мами, ви - герої", - підписала Тодоренко фото в Інстаграмі.
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Допис, поширений Життя відомих людей (@zhvl_official)