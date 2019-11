Селена Гомес вперше з 2017 року з'явилася на премії American Music Awards! На червону доріжку співачка вийшла в неоновому міні Versace, яке пізніше змінила на блискуче боді і класичне чорне плаття для виступів на сцені зі своїми новими піснями Lose You to Love Me і Look at Her Now.