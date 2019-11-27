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Нові підтвердження другої вагітності Меган Маркл
27.11.2019 23:22
У травні цього року Меган Маркл і принц Гаррі вперше стали батьками. У них народився син Арчі. І днями британські ЗМІ заговорили про нову вагітність герцогині Сассекської.

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Портал Express з посиланням на інсайдера повідомив, що Меган вагітна і на цей раз збирається народжувати дитину в США.

«Під час першої вагітності вона відчувала себе самотньою і ізольованою в Великобританії», - розповіло джерело.

«Меган вже говорила друзям, що коли вона буде народжувати наступну дитину, то це точно буде в Лос-Анджелесі, де вона народилася і виросла», - додав журнал OK! з посиланням на джерела, близького до пари.

Що ж, будемо чекати офіційного підтвердження!

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