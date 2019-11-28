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Кім Кардашьян боїться, що діти побачать її голою
28.11.2019 06:08
Багато шанувальників Кім Кардашьян помітили, що останнім часом в її Інстаграмі стало менше відвертих фотографій. Якщо раніше акаунт теледіви майорів знімками в бікіні і нижній білизні, то тепер це в основному милі кадри з дітьми і хроніки сімейних виходів. Виявляється, це тільки початок.

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«Я немов прозріла. Я зрозуміла, що не можу переглядати свій Інстаграм в присутності дітей, так як на сторінці дуже багато оголених фото, - зізналася Кардашьян виданню New York magazine. - І мені сумно, що сприяла цьому. Я маю на увазі, що одна з найзнаменитіших обкладинок зі мною була та, де я зриваю з себе сукню».

Кім навела приклад: сьогодні вона була на зустрічі з президентом Америки в Білому домі, а вже завтра публікує селфі в бікіні.

«Сподіваюся, мої діти цього не побачать», - зазначила зірка.

Але Кардашьян поки не зрозуміла, добре це чи погано, що люди вважають її секс-символом. У будь-якому випадку вона знає, що сама накликала на себе таку популярність, ділячись кожним своїм кроком в соцмережах.

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