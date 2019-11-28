|Кім Кардашьян боїться, що діти побачать її голою
|28.11.2019 06:08
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«Я немов прозріла. Я зрозуміла, що не можу переглядати свій Інстаграм в присутності дітей, так як на сторінці дуже багато оголених фото, - зізналася Кардашьян виданню New York magazine. - І мені сумно, що сприяла цьому. Я маю на увазі, що одна з найзнаменитіших обкладинок зі мною була та, де я зриваю з себе сукню».
Кім навела приклад: сьогодні вона була на зустрічі з президентом Америки в Білому домі, а вже завтра публікує селфі в бікіні.
«Сподіваюся, мої діти цього не побачать», - зазначила зірка.
Але Кардашьян поки не зрозуміла, добре це чи погано, що люди вважають її секс-символом. У будь-якому випадку вона знає, що сама накликала на себе таку популярність, ділячись кожним своїм кроком в соцмережах.
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