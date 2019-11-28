Группа Fraskos выпустила второй украиноязычный сингл «Сни» Fraskos продолжают выпускать песни из будущего альбома и новый сингл «Сни» отличается от предыдущих работ группы особой интимностью. «Пісня «Сни» про ілюзорний світ, до якого тікає людина, коли не може з якихось причин примиритися зі своєю реальністю. Він як солодко-болючий сон, що швидко стає пасткою, з якої можна ніколи не вибратися.» В 2016 Fraskos дебютировали с клипом "Dreambox", в котором выступили также в качестве режиссеров. После этого было выпущено еще несколько англоязычных и украиноязычных песен, а фронтвумен группы Маша Никулина успела принять участие в шоу "Голос Країни", развернув к себе 3 тренерских кресла. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура fraskos «сни» сингл группы качестве Теги: культура