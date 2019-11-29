|Анджеліна Джолі шантажує Бреда Пітта через його новий роман
|29.11.2019 00:19
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Анджеліна дозволила Бреду провести з дітьми чотири дні в честь святкування Дня подяки. Це дуже щедрий жест з її боку, адже раніше актриса домагалася одиночної опіки. Але коли в ЗМІ з'явилися чутки про новий роман Пітта з актрисою Алією Шокат, настрій Джолі різко змінився. Вона побоюється, що відносини між закоханими можуть зайти надто далеко і Бред вирішить познайомити дітей з Алією.
"Джолі вже пригрозила колишньому відмовою в святковому вікенду, якщо на святі буде присутня Шокат", - повідомляє The News.
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