Королева Британії може покинути престол і передати його своєму синові Чарльзу.



Планується, що Єлизавета II звільнить трон до свого 95-річчя, яке настане через 18 місяців. Близькі до палацу джерела повідомляють, що вона вже почала неофіційно передати свої повноваження синові.



«Це можна помітити навіть по тому, що все частіше заходи відвідує принц Чарльз, а не королева, - пише The Sun. - Хоча королева як і раніше проводить деякі прийоми, вона скоротила їх обсяг, частіше залишаючись в Віндзорському замку».



