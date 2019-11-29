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Дженніфер Лопес і Кім Кардашьян влаштовують "секретну вечірку"
29.11.2019 07:07
39-річна Кім Кардашьян здивувала шанувальників кумедним відео з 50-річною Дженніфер Лопес. Зірка реаліті-шоу зателефонувала подрузі по відеозв'язку.

Кім і Дженніфер постали в домашній обстановці: обидві в зручних костюмах і з масками на обличчі. Місіс Кардашьян-Вест віддала перевагу зеленій масці, а Лопес - рожевій. Подруги почали розмовляти про «супер секретну» вечірку на Різдво, коли в кімнату раптово зайшов 44-річний Алекс Родрігес. Наречений поп-діви теж зробив собі рожеву маску.

«О, привіт, Кім», - звернувся він до брюнетки.

Алекс запитав, про що дівчата розмовляли, але вони вважали за краще обмежитися лаконічним: «Та так, просто».

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)


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