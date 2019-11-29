Британські ЗМІ рясніють новинами про нове поповнення в королівській родині.



Справа в тому, що Кейт Міддлтон відмовилася летіти з чоловіком в черговий тур через погане самопочуття. В оточенні королівської сім'ї відразу ж припустили, що герцогиня уникає світських прийомів і далеких перельотів через токсикоз.



«Герцогиня чекає на четверту дитину. При чому, вона, як в перші три вагітності, знову відчуває себе не дуже добре, тому змушена скасовувати свої появи на публіці і не зможе бути присутня за святковим столом Єлизавети», - повідомив інсайдер виданню Express.



Цікаво, що перші чутки про прийдешнє поповнення з'явилися ще в жовтні. Кейт раптово змінила зачіску і уважні британці відразу зрозуміли натяк. На початку кожної вагітності Міддлтон змінює зачіску, щоб переключити всю увагу з малюка на свій образ.



«Нова стрижка - Кейт знову вагітна?» - написав шанувальник королівської сім'ї в Twitter.





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