Перша леді США взяла судьба в молодіжному саміті в Балтіморі, присвяченому опіоїдній кризі в країні. Однак зустріли Меланію Трамп агресивно. Несхвальні вигуки і свист на адресу Першої леді почалися, як тільки вона піднялася на сцену.







Загалом, виступ першої леді тривав всього шість хвилин.



«Я сподіваюся, що знання, які ви отримаєте тут, допоможуть вам впоратися з важкими ситуаціями, з якими ви можете зіткнутися. Це необхідно для того, щоб ви могли жити здоровим і вільним від наркотиків життям. Я борюся з вами, і я борюся за вас», - звернулася до публіки Трамп.



Як з'ясувалося, така реакція городян на Меланію - помста Дональду Трампу. У липні цього року президент опублікував пост в Twitter, де заявив, що:



«Балтімор - огидне і брудне місто, вулицями якого бігають щури».

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