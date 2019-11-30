|Кейт Міддлтон таємно працювала в пологовому будинку
|30.11.2019 00:14
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На цей раз майбутня королева пішла ще далі: вона таємно попрацювала в пологовому відділенні Кенсінгтонської лікарні. У госпіталі Кетрін працювала інкогніто два дні. Відомо, що герцогиня дуже цікавиться раннім розвитком дітей, а також їх психологією.
Кенсінгтонський госпіталь пропонує і допомогу в домашніх пологах. Персонал намагається зробити все можливе, щоб майбутні мами почувалися максимально комфортно.
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