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Леді в червоному: Рене Зеллвегер в зйомці для Los Angeles Times
30.11.2019 06:06
Акторка знялася у новій яскравій фотосесії і розповіла, чому її немає в Інстаграмі:

«Знаєте, я багато про це думала. Здається справа в тому, як я була вихована. Мої батьки дуже цінують конфіденційність і не люблять галасу навколо нашої сім'ї. Мені незручно втягувати їх в подібне... Іноді мені здається, що наше покоління - це останнє покоління, яке цінує конфіденційність і тишу. Я розумію, що молодим людям простіше фотографувати їжу і листуватися, перебуваючи за одним столом, ніж сказати людині напроти «Привіт». Я розумію це і у мене немає до них претензій».

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