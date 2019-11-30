Скарлетт вважає, що вона вирішила зв'язати себе узами шлюбу дуже рано, і в цьому була її головна помилка.







"Коли я вийшла заміж в перший раз, мені було 23 роки. Я дійсно не розуміла, що таке шлюб. Можливо, я його навіть в якомусь сенсі романтизуовала", - зізналася актриса.



Вона не стала називати ім'я Райана, але всі шанувальники Йоханссон зрозуміли, що мова йшла саме про це.



Скарлетт вийшла заміж за Рейнольдса в 2008 році. Актори пробули в статусі подружжя всього три роки, які були непростими для них обох. Після розлучення Йоханссон не раз говорила, що двом акторам важко будувати відносини. Сама актриса вважає за краще згадувати цей період як хороший життєвий урок і заявляє, що тепер відчуває себе на своєму місці.

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