|Дженніфер Лопес знялася в рекламі свого парфуму
|30.11.2019 08:16
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На знімках Лопес постала в золотистій сукні, розшитій паєтками, з відкритою спиною та великим розрізом - наряди такого фасону у зірки користуються великою популярністю.
Ідею назви нових парфумів Лопес багато років тому підказав відомий американський підприємець Уоррен Баффет, сказавши, що її бренд - це свого роду обіцянка її шанувальникам (promise в перекладі з англійської означає "обіцяти"). Як зізналася Дженніфер, для неї самої за цією обіцянкою стоять жінки в її родині: мама Гваделупа, сестри Лінда і Леслі і дочка Емма, які "дають їй сили" і змушують її хотіти "продовжувати йти вперед".
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