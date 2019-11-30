38-річний Олексій Потапенко (Потап) та 32-річна Настя Каменських відгуляли весілля в травні цього року. Продюсер здивував заявою, що у закоханих було далеко не єдине торжество.



Музикант повідомив, що довгий час не наважувався розповісти про свою любов зі співачкою. Багато хто був упевнений, що він все ще одружений, коли його шлюб розпався вже п'ять років тому.



«Ми веселилися, як могли. Ніхто не зміг докопатися до нашої історії. А потім я став сам собі неприємний, тому що приховував свою жінку. Це негарно по відношенню до Насті», - розповів Потап.



В результаті закохані домовилися зіграти ще одне весілля.



«Вже було кілька разів, коли ми вступали з нею в законний шлюб. Та відкрите весілля, яке всі побачили, було вже енним за рахунком у нас. Навіть не друге», - зізнався співак в інтерв'ю Тhe flow.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 2 Жов 2019 р. о 7:25 PDT

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