57-річна Демі Мур провела вихідні зі своїми дочками: 31-річною Румер, 28-річною Скаут і 25-річною Таллулою. Сімейство зібралося в будинку у голлівудської актриси. Старша дочка Демі і Брюса Вілліса навіть вибрала однакові костюми для такої зустрічі. Всі четверо одягалися в total black.



Актриса і дочки наділи домашні костюми з камшеміру в спортивному стилі.



«Я їх всіх так сильно люблю і мені вдалося вмовити їх одягнутися в однакові кашемірові наряди, щоб ми провели весь день, як танцювальна група», - написала Румер в Instagram.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rumer Willis (@rumerwillis) 29 Лис 2019 р. о 8:21 PST



Нещодавно Демі Мур зізналася, що протягом трьох років не спілкувалася з двома молодшими доньками. Яблуком розбрату стала її поведінка після розриву з Ештоном Катчером. Дівчата не схвалили розгульного способу життя, який вела їх мама.

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