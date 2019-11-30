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57-річна Демі Мур нарешті помирилася зі своїми дочками
30.11.2019 22:08
57-річна Демі Мур провела вихідні зі своїми дочками: 31-річною Румер, 28-річною Скаут і 25-річною Таллулою. Сімейство зібралося в будинку у голлівудської актриси. Старша дочка Демі і Брюса Вілліса навіть вибрала однакові костюми для такої зустрічі. Всі четверо одягалися в total black.

Актриса і дочки наділи домашні костюми з камшеміру в спортивному стилі.

«Я їх всіх так сильно люблю і мені вдалося вмовити їх одягнутися в однакові кашемірові наряди, щоб ми провели весь день, як танцювальна група», - написала Румер в Instagram.

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Допис, поширений Rumer Willis (@rumerwillis)



Нещодавно Демі Мур зізналася, що протягом трьох років не спілкувалася з двома молодшими доньками. Яблуком розбрату стала її поведінка після розриву з Ештоном Катчером. Дівчата не схвалили розгульного способу життя, який вела їх мама.

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