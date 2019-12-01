Нагадаємо, чутки про вагітність зірки з'явились через Джастіна Бібера. У день народження своєї дружини він натякнув, що скоро стане татом.



«Дітки в наступному сезоні», - залишив він коментар на своїй сторінці в Інстаграмі.



Всі тут же почали придивлятися до численних виходів в худі і світшотів Хейлі і навіть розглянули на фотографіях «животик». Схоже, ці плітки настільки набридли моделі, що вона вирішила відповісти всім зацікавленим в сторіз, залишивши однозначний і забавний коментар:



«Ні, я не вагітна. Я просто дійсно люблю смачно поїсти».



