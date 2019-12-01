Здається, відносини Кайлі і Тревіса налагоджуються! Папараці помітили пару в казино в Палм-Спрінгс, і вели вони себе дуже мило: говорили і сміялися.











Нагадаємо, про розлучення Кайлі і Тревіса стало відомо на початку жовтня: інсайдери, правда, стверджували, що вони не розійшлися остаточно, а просто «взяли паузу на невизначений час». Після цього в Мережі з'явилися десятки версій їх розриву: говорили, мовляв, що Кайлі повернулася до свого екс-бойфренда Тайги, що Тревіс давно ходив наліво або ж що просто не був готовий до другої дитини, яку хотіла Кайлі.