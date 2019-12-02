|Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес з"явились на обкладинці Marie Claire
|02.12.2019 07:45
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На сторінках видання Джей Ло говорила про сім'ю і роботу:
"Я завжди була дуже підприємливою. З малих років я відчувала, що буду мати власну кар’єру і займатися різними видами справ. Це завжди було моєю мрією - навіть у дитинстві - щоб я не робила одне, а багато справ".
Про сім'ю:
"Мої діти на першому місці. Я б могла приділяти їм менше часу, ніж насправді. Але для мене так важливо бути з ними і спостерігати, як вони ростуть".
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