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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес з"явились на обкладинці Marie Claire
02.12.2019 07:45
Дженніфер Лопес прикрасила випуск Marie Claire Australia за січень 2020 року!

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На сторінках видання Джей Ло говорила про сім'ю і роботу:

"Я завжди була дуже підприємливою. З малих років я відчувала, що буду мати власну кар’єру і займатися різними видами справ. Це завжди було моєю мрією - навіть у дитинстві - щоб я не робила одне, а багато справ".

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Про сім'ю:

"Мої діти на першому місці. Я б могла приділяти їм менше часу, ніж насправді. Але для мене так важливо бути з ними і спостерігати, як вони ростуть".

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