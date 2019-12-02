Телеканалы Mezzo объявили декабрь месяцем русской классики В сетке вещания Mezzo всегда отводилось особенное место трансляциям шедевров из России, но сейчас телеканалы подготовили действительно уникальный проект, посвященный великим музыкальным традициям страны. На протяжении заключительного месяца 2019 года эфир будут украшать самые значимые события национальной классической сцены за последние несколько лет. В декабре зрителей телеканалов ждет череда эксклюзивных трансляций и премьер: оперные произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева и Шостаковича. Шедевры классики можно будет увидеть в прямом эфире: опера Бородина «Князь Игорь» будет транслироваться из Парижской национальной оперы (17 декабря в 21.30), а опера Мусоргского «Борис Годунов» – из Большого театра России (19 декабря в 22:00). Каждое выступление будет представлять Кроме того, зрители смогут насладиться выдающимися русскими балетными постановками, такими как «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта». Не останутся любители классики и без концертов русской оркестровой и камерной музыки: изюминкой станет трансляция торжества, приуроченного к гала-открытию новой площадки в московском парке Зарядье. На концерте, состоявшемся несколькими месяцами ранее, звучали оперные произведения великих композиторов в исполнении «Величие русского классического искусства проверено временем. Многочисленные оперные и балетные постановки не только не потеряли свою актуальность, но и, напротив, продолжают приобретать поклонников по всему миру. Месяц русской культуры на телеканалах Mezzo – это отличная возможность напомнить зрителям об их любимых произведениях и погрузить их в необычайную атмосферу высокого искусства», – отмечает Марк Велински, директор Mezzo. Узнать подробнее про телеканалы Mezzo и Mezzo Live HD можно на сайте https://www.mezzo.tv/en/ru Спрашивайте телеканалы в сетях кабельных и спутниковых операторов вашего города. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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