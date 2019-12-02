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Кейт Міддлтон і принц Вільям приготували великий торт (Фото)
02.12.2019 20:22
37-річні Кейт Міддлтон і принц Вільям вже почали підготовку до Різдва. Королівська пара взяла судьба у святковому телевізійному шоу.

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Подружжя з'явилося на передачу популярного британського гуру кулінарії, 84-річної Мері Беррі. Онук королеви Великобританії з дружиною влаштували вечірку на честь співробітників благодійних організацій, які працюватимуть у свята.

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Разом з кулінарною письменницею герцог і герцогиня Кембриджські приготували різдвяну вечерю. Кейт Міддлтон вибрала стильний образ для появи на екрані. Вона одягла сукню Alessandra Rich в святкових червоних відтінках.

Випуск передачі Мері Беррі вийде в ефір на каналі BBC One 16 грудня.

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