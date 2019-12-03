Анджеліна Джолі і Бред Пітт познайомилися в 2004 році на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт», де вони зіграли головні ролі. За словами інсайдерів, саме тоді між ними пробігла іскра. І в 2006-му представники пари заявили, що вони чекають дитину. Здавалося, все було ідеально, але в 2016 році Джолі подала на розлучення.







І тепер Бред зізнався, що відчуває себе слабо.



«Я не плакав уже років 20, але зараз я відчуваю себе набагато більш вразливим. Переїхали мої діти, друзі, знайомі... Просто переїхали», - сказав він в інтерв'ю журналу Interview.



Але після додав, що, може, це і не так погано:



«Я думаю, що це може бути і хорошим знаком. Правда, поки не знаю, до чого це призведе», - зізнався Пітт.



До речі, недавно Анджеліна в інтерв'ю американському журналу Harper's Bazaar розповіла, що саме Бред не дає переїхати їй і її дітям.



«Я хотіла б жити за кордоном і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Прямо зараз я повинна постійно проживати там, де хоче жити їх батько», - розповіла зірка.



Хто говорить правду: Енджі чи Бред?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура бред але розповіла себе вони Теги: фішки