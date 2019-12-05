36-річний Дмитро Шепелєв став гостем програми «Обережно, Собчак!». В інтерв'ю телеведучий розповів про майбутнє весілля з дизайнером Катериною Тулуповою, відносини з шестирічним сином Платоном і про те, що він йому каже про покійну маму Жанну Фріске, а також згадав про його конфлікт з батьками співачки.







Дмитро офіційно підтвердив, що він зробив пропозицію руки і серця Катерині і зізнався, що їхнім стосункам вже три роки. Перше побачення у них відбулося 12 листопада 2016 року, а «познайомили» їх їхні діти, які ходили в один дитячий садок. Але Шепелєв зробив невелику обмовку про «неофіційну» історію знайомства. Телеведучий сидів в Тіндері (соціальна мережа для знайомств) та гортав фотографії, після чого його «пара збіглася» з Катею (додаток побудовано на тому, що користувач може «проявити симпатію» до іншого користувача, і якщо той «відповідає взаємністю», то відбувається збіг, і вони можуть зв'язатися один з одним). Таким чином друге «знайомство» телеведучого і дизайнера пройшло в соціальній мережі. Дмитро зізнався, що дуже дорожить сімейним життям і вдячний долі за те, що зустрів Катерину.



«Ніколи нічого подібного зі мною не відбувалося», - уклав він.



Телеведучий зізнався - йому важливо, щоб Платон розумів, що у нього є мама, тому Дмитро намагається якомога більше розповідати про неї синові. У розмовах з дитиною про Фріске Шепелєв акцентує увагу на ній як на «живій людині», а не як на публічній особі. На питання Ксенії про те, чи не намагається Платон перенести свою потребу в матері на майбутню дружину Шепелєва, той відповів, що він для сина «і тато, і мама», і у них з ним самі довірчі відносини. До того ж, Дмитро не бачить особливої тяги Платона до Катерини як до «матері».

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