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Сексуальна співачка Шер презентує свої нові парфуми (Фото)
05.12.2019 07:34
73-річна Шер здивувала шанувальників провокаційним образом. Співачка не поспішає йти з зоряного Олімпу. Виконавиця анонсувала випуск нового аромату свого парфумерного бренду.

Для рекламного постера вона позувала сама.

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Допис, поширений Cher (@cher)



Зірка зробила ставку на чорно-біле фото і безумовно не прогадала. Шер наділа прозорий топ з оголеними плечима і корсетом знизу, доповнивши образ облягаючими лосинами.

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Допис, поширений Cher (@cher)



Наряд підкреслив струнку фігуру співачки. Дивлячись на неї, неможливо повірити, що Шер вже переступила сімдесятирічний кордон. Здається, брюнетка знає секрет вічної молодості.

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