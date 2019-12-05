|Сексуальна співачка Шер презентує свої нові парфуми (Фото)
|05.12.2019 07:34
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Для рекламного постера вона позувала сама.
Зірка зробила ставку на чорно-біле фото і безумовно не прогадала. Шер наділа прозорий топ з оголеними плечима і корсетом знизу, доповнивши образ облягаючими лосинами.
Наряд підкреслив струнку фігуру співачки. Дивлячись на неї, неможливо повірити, що Шер вже переступила сімдесятирічний кордон. Здається, брюнетка знає секрет вічної молодості.
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