Шайло Пітт - старша біологічна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, скандально відома на весь світ. Вся справа в тому, що з чотирьох років Шайло вимагає називати себе Джоном, одягається як хлопчик і, за чутками, навіть мріє про зміну статі. Сама Анджеліна Джолі не раз говорила, що не проти вибору дочки і намагається всіляко її підтримувати.



І, здається, Шайло зважилася на важливий крок. Американські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що старша дочка акторів офіційно змінила ім'я на чоловіче. І тепер її звуть Джон.



