Влад Топалов випустив новий трек «Пасадена», і ми впевнені: це та сама пісня, яку ти будеш слухати на репіті як мінімум до Нового року! У день прем'єри розпитали співака про дует його мрії, сім'ю та ідеали.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 4 Гру 2019 р. о 12:45 PST



"Я хочу заспівати дуетом ... з Джоном Маєром", - зізнається Влад.



А коли співака запитали про найбезглуздішу чутку про нього, Топалов сказав:



"Найбезглуздіший слух про мене... я гей."



ПРО СІМ'Ю



"Самий незручний момент в моєму житті ... пологи моєї дружини".



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 23 Сер 2019 р. о 10:49 PDT



"Найголовніше в житті... мій син і дружина".



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 21 Лис 2019 р. о 3:15 PST

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