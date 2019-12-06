|Альбіна Джанабаєва видалила всі фотографії з Instagram
|06.12.2019 21:11
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Альбіна відверто розповіла, чому вирішила видалити всі фотографії з Instagram:
«Спочатку я вирішила просто почистити коментарі, потім видалила кілька фотографій, а потім ще і ще. Зрештою, у мене виникло питання: «А що буде, якщо я видалю всі?» І зробила це! У перший момент я відчула свободу: відчула себе повітряною кулькою, яка відірвалася і полетіла. Але легкість швидко змінилася розгубленістю. Адже соціальні мережі представляють мене не тільки, як людину, а й як артиста. Я подумала, відпочила і протягом приблизно десяти днів частково відновила контент».
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