Новим гостем програми «Обережно, Собчак» став Дмитро Шепелєв. Телеведучий розповів про відносини з родичами Жанни, в тому числі і про гроші.







За його словами, всі кошти, які були перераховані на лікування співачки, зняли батьки Фріске:



«Я кілька років мовчав, не коментував і вважав неправильним це робити. Це не про любов, а про жадібність, злодійство і підлість - ось про що ця історія. Я скажу це дитині пізніше, коли прийде час. Ми не просунулися, ми не спілкуємося, з онуком вони не бачаться. Є рішення суду, вони самі ініціювали порядок спілкування з дитиною, щоб все було офіційно».



Обережно! У відео присутня ненормативна лексика:





Також Дмитро сказав, що у співачки були складні відносини з батьками і згадав, як батько Фріске погрожував:



«Як тільки не стало Жанни, у Платона було перше побачення з дідусем на дитячому майданчику. І той приперся на майданчик з пістолетом. Якби не охорона, я не знаю, що було б. Він погрожував мені. Між нами став охоронець і повів його в сторону. У мене досі голос тремтить, коли я про це розповідаю. Але це ще не все. Через кілька місяців ми з Платоном повертаємося в квартиру, а нас чекають п'ять чоловік, двоє з яких перебувають у федеральному розшуку, як я потім дізнався. Благо, з нами знову була охорона. На очах у мене і сина мого охоронцеві ламають руку. Він закриває нас своїм тілом, а вони намагаються побити його і дати допуск дідусеві, який тягне руки до онука і б'є мене. І це відбувається, коли я тримаю на руках свою дворічну дитину», - зізнався він.



І тепер Володимир Фріске вирішив відповісти на звинувачення Шепелєва. В інтерв'ю порталу «Стархіт» він заявив:



«Дмитро Шепелєв все набрехав. У нас з Жанною були нормальні відносини, але конфлікти траплялися, як у всіх батьків і дітей. Це нормально. Жанна завжди спілкувалася і з мамою, і з татом. Протягом останніх двох років дочка жила у нас, а Діма з'являвся лише зрідка. Ми бачили онука всього кілька разів. І то кожна зустріч супроводжувалася якимось скандалом. А потім Шепелєв просто перестав брати трубки. Він ховає онука. Тому нехай не обманює».

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