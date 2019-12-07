Королева Великобританії не дарма насторожено поставилася до 38-річної Меган Маркл, коли вона була тільки в ролі коханої принца Гаррі. За плечима у американської актриси були й інші ролі, які його бабуся б явно не схвалила.



У 2006-2007 році Меган працювала моделлю на телешоу Deal or No Deal. Через більш ніж 10 років знімки того часу «спливли» в Мережі.



Герцогиня Сассекська з іншими дівчатами постала в образі сексуальної подружки Санта Клауса. На моделях були ультракороткі червоні сукні з обробкою з білого хутра, а завершували образ високі підбори. Меган з табличкою під номером 24 винесла на сцену чемодан. Майбутня армия принца широко усміхалася, виконуючи це завдання.









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