|Кім Кардашьян у прозорій сукні рекламує свою косметику (Фото)
|07.12.2019 08:17
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Нещодавно зірка прийняла рішення більше не оголятися на публіці і не розміщувати в соціальних мережах відверті знімки, але знову порушила обіцянку.
Для того, щоб привернути увагу до глянсової помади винного кольору, Кім вибрала дуже сміливий наряд - плаття-сітку, яке одягла на голе тіло. На новому фото, яким зірка поділилася в Інстаграм, брюнетка постала фарбуючи губи. Але в першу чергу погляд падає зовсім не на косметику, а на груди багатодітної мами. Фотошоп, який помітний на цьому знімку неозброєним оком, зробив груди Кім неприродними. Цікаво, ми коли-небудь дізнаємося, як же виглядає тіло дружини Каньє Веста насправді?
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