Зірка реаліті-шоу випустила святкову колекцію макіяжу Glitz & Glam, в якій все мерехтить і блищить. Як годиться, Кім Кардашьян стала першою моделлю, яка демонструє б'юті-новинки. І вона знову «зірвалася»...



Нещодавно зірка прийняла рішення більше не оголятися на публіці і не розміщувати в соціальних мережах відверті знімки, але знову порушила обіцянку.



Для того, щоб привернути увагу до глянсової помади винного кольору, Кім вибрала дуже сміливий наряд - плаття-сітку, яке одягла на голе тіло. На новому фото, яким зірка поділилася в Інстаграм, брюнетка постала фарбуючи губи. Але в першу чергу погляд падає зовсім не на косметику, а на груди багатодітної мами. Фотошоп, який помітний на цьому знімку неозброєним оком, зробив груди Кім неприродними. Цікаво, ми коли-небудь дізнаємося, як же виглядає тіло дружини Каньє Веста насправді?



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 5 Гру 2019 р. о 9:31 PST

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