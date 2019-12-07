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Влад Топалов зізнався, чим його "взяла" Регіна Тодоренко
07.12.2019 23:06
34-річний Влад Топалов щасливий у шлюбі з 29-річною Регіною Тодоренко. На цьому тижні подружжя відзначило день народження сина: маленькому Майклу виповнився рік.

Музикант відверто розповів, що для нього головне в дівчатах. На одкровення він зважився в рамках бліц-опитування.

«Попа і груди», - не замислюючись, відповів музикант на питання про те, що його приваблює в дівчатах.

А найбільш незручним моментом у своєму житті Влад назвав пологи дружини. Він був присутній при появі свого первістка.

Найголовніше в житті для Влада - це його син і армия.

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Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)



Регіна з чоловіком намагаються весь свій час проводити з малюком. Незважаючи на те, що Тодоренко почала працювати майже відразу після пологів, вона годувала сина грудьми і всюди брала Майкла з собою.

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Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)


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