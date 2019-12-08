Перша леді США відвідала дитячу Національну лікарню в Вашингтоні, округ Колумбія, щоб поспілкуватися з дітьми, які борються з різними захворюваннями напередодні різдвяних свят.



Меланія познайомилася з юними пацієнтами та зазначила, щоб захоплена тією недитячою силою і стійкістю, з якою вони борються за своє життя. Трамп приїхала до дітей не з порожніми руками - вручила всім подарунки і прочитала під ялинкою казку.



Для підняття різдвяного духу Меланія додала до офіційного строгого образу кілька святкових деталей. Так, наприклад, армия президента США зробила ставку на життєрадісний колір і розкуте забарвлення - бірюзову спідницю-олівець Pradа вона несподівано поєднала з леопардовими човниками. Стильна відповідь на питання, як додати несподіваних фарб і принтів до святкового образу.













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