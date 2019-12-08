Паулс объяснился насчет слов о «навязчивой» российской публике Российская аудитория гораздо более отзывчивая, нежели латышская, а заявления насчет навязчивости первой – «полная бессмыслица». Об этом заявил в комментарии РБК известный латвийский и советский композитор Раймонд Паулс. «Как навязчивость? Где это написано? Это идиотизм абсолютный. Я всегда, наоборот, говорил, что русская толпа намного отзывчивее, чем латышская публика», — сказал Паулс. Ранее в интервью изданию Apollo композитор заявил, что после концерта латышские слушатели дарят цветы «сердечно и ненавязчиво». Раймонд Паулс говорил, что до сих пор живет в Латвии, потому что так он проявляет свой патриотизм. А на вопрос об отношении к россиянам композитор напомнил, что его жена русская. Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, пианист и дирижер. Он является автором музыки к песням в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других. Летом 2018 года Вайкуле заявила во время своего пребывания в Одессе, что не поехала бы в Крым ни за какие деньги. Артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался. Позже Вайкуле сказала, что с удовольствием выступит в Крыму бесплатно, как только с России снимут санкции. Она также призналась в том, что не знала об отсутствии запрета на концертную деятельность в Крыму для граждан Европейского союза. Заявление певицы раскритиковал ее российский коллега Олег Газманов. Он назвал его некрасивым и отметил, что «ей Россия все дала». При этом художник допустил, что свое заявление Вайкуле сделала под давлением. Между тем, член общественного совета при ГУ МВД Москвы Александр Хаминский попросил ведомство проверить концертную деятельность Вайкуле. лавное управление по вопросам миграции МВД провело проверку и не нашло никаких нарушений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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