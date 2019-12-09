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Дженніфер Лопес показала модне поєднання для зимової прогулянки (Фото)
09.12.2019 00:17
50-річна Дженніфер Лопес вирушила на прогулянку по Нью-Йорку. Співачка стильно утеплилася і запропонувала цікаві поєднання.

Поп-діва наділа коротке плаття з принтом «гусяча лапка», доповнивши його жакетом такої ж довжини і забарвлення. Вона накинула на плечі кардиган, що співпадає по довжині з жакетом і сукнею. Завершенням образу стали високі ботфорти чорного кольору під шкіру змії.

Волосся зірка зібрала в лаконічний пучок, а очі захистила від сонця окулярами в круглій оправі. Співачка усміхалася фотографам, даючи можливість відобразити свій новий лук зі всіх сторін.

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