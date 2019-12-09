50-річна Дженніфер Лопес вирушила на прогулянку по Нью-Йорку. Співачка стильно утеплилася і запропонувала цікаві поєднання.



Поп-діва наділа коротке плаття з принтом «гусяча лапка», доповнивши його жакетом такої ж довжини і забарвлення. Вона накинула на плечі кардиган, що співпадає по довжині з жакетом і сукнею. Завершенням образу стали високі ботфорти чорного кольору під шкіру змії.



Волосся зірка зібрала в лаконічний пучок, а очі захистила від сонця окулярами в круглій оправі. Співачка усміхалася фотографам, даючи можливість відобразити свій новий лук зі всіх сторін.







