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Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф сказав, що думає про Меган Маркл
09.12.2019 06:14
30-річний Деніел Редкліфф став на захист 38-річної Меган Маркл. Виконавець ролі Гаррі Поттера захопився силою любові колишньої американської актриси до принца Гаррі.

Актор згадав, що після виходу саги про чарівника йому довелося зіткнутися з божевільною увагою до своєї персони. Але навіть це не йшло ні в яке порівняння з тим, що зазнала Меган, почавши зустрічатися з представником британської королівської сім'ї.

«Я дуже їй співчуваю», - заявив Деніел в інтерв'ю People Now.

Він упевнений, що герцогиня Сассекська дуже закохана в свого обранця, якщо вона зважилася заради нього кардинально змінити своє життя назавжди.

«Потрібно дуже сильно любити людину, щоб бути готовим зануритися в її божевільне життя. Це безумство», - вважає актор.

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