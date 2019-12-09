|Стало відомо, як худне Меган Маркл після пологів
|09.12.2019 08:05
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В інтерв'ю The Times Росс розповів, як познайомився з Меган під час її вагітності завдяки одному зі своїх постійних пацієнтів, і досі регулярно консультує герцогиню і принца Гаррі. Саме фахівець з акупунктури, якщо вірити його словам, сприяв тому, що у молодої мами налагодилося виробництво грудного молока. Одними голками справа не обмежилася. Для зниження ваги він рекомендував Меган веганські відвари з суперфудів, а для зняття набряків - лавандові подушечки для очей.
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