Відомо, що Меган Маркл - прихильниця альтернативних методів лікування і намагається піклуватися про своє тіло, у відповідності з «законами природи». В тому числі, герцогиня Сассекська вже давно є прихильницею східної медицини, а саме - голковколювання, і регулярно звертається за допомогою до фахівця Росса Джей Барра.



В інтерв'ю The Times Росс розповів, як познайомився з Меган під час її вагітності завдяки одному зі своїх постійних пацієнтів, і досі регулярно консультує герцогиню і принца Гаррі. Саме фахівець з акупунктури, якщо вірити його словам, сприяв тому, що у молодої мами налагодилося виробництво грудного молока. Одними голками справа не обмежилася. Для зниження ваги він рекомендував Меган веганські відвари з суперфудів, а для зняття набряків - лавандові подушечки для очей.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура для меган регулярно саме тому Теги: фішки