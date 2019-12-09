Настя Івлєєва останнім часом відверта з підписниками та відповідає на їхні запитання в Stories.



Наприклад, зірку запитали, коли вона планує завести дітей. Івлєєва назвала питання нетактовним і пояснила свою позицію:



«Ви, напевно, зараз очманієте, але у багатьох дівчаток все життя не крутиться лише навколо того, щоб вийти заміж і народити дитину. У багатьох дівчаток є інтереси. Наприклад, до розвитку, до побудови бізнесу, та й взагалі до величезної кількості речей, які роблять нас щасливими. Зрештою, відносини, свобода і так далі. Якщо людина не прийшла до цього рішення, про яке ви запитуєте, значить, вона не прийшла до цього, вона до цього не готова. І дуже погано жити з позицією, що, якщо народила твоя подруга, тобі теж треба. І тим більше думати про вікові історії. Припиніть ставити дурні питання і жити стереотипами. Але це ваш вибір, а жити невідповідно до своїх стереотипів, а так, як хочеться, це мій вибір. Тому припиніть мені писати подібні дурниці», - висловилася Настя.





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