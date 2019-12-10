|Белла Хадід показала груди під мокрим топом (Фото)
|10.12.2019 00:51
|
Вона відправилася на французький острів Сен-Бартелемі. На курорті Белла не втрачала часу дарма. Вона встигла побувати на відкритті бутика Chrome Hearts. З цим брендом модель випустила колаборації сонцезахисних окулярів під назвою Hellz Bellz.
Красуня не тільки працює, а й відпочиває. Зрозуміло, вона не забуває робити знімки для шанувальників. Белла приміряла ефектний total white образ. Прозорий топ і брюки з високою посадкою - бездоганне комбо, особливо, якщо відмовитися від бра. Зірка подіумів позувала близько пальми: можна не сумніватися, що всі погляди були прикуті до її грудей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями