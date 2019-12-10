23-річна Белла Хадід змінює локації зі швидкістю світла. Ще недавно ми захоплювалися її образами в Маямі, а тепер красуня підкорює Кариби.



Вона відправилася на французький острів Сен-Бартелемі. На курорті Белла не втрачала часу дарма. Вона встигла побувати на відкритті бутика Chrome Hearts. З цим брендом модель випустила колаборації сонцезахисних окулярів під назвою Hellz Bellz.



Красуня не тільки працює, а й відпочиває. Зрозуміло, вона не забуває робити знімки для шанувальників. Белла приміряла ефектний total white образ. Прозорий топ і брюки з високою посадкою - бездоганне комбо, особливо, якщо відмовитися від бра. Зірка подіумів позувала близько пальми: можна не сумніватися, що всі погляди були прикуті до її грудей.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bella (@bellahadid) 8 Гру 2019 р. о 3:58 PST

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