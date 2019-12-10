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Наталя Водянова прикрасила ялинку з 90-річною бабусею
10.12.2019 01:10
37-річна Наталя Водянова провела вихідні з родиною. Супермодель нарядила ялинку разом з усіма своїми дітьми і 90-річною бабусею Ларисою Гаврилівною.

Сімейство обрало розкішне дерево висотою майже до самої стелі. Багатодітна мама власноруч вішала стильні іграшки, а верхівку вона навіть прикрасила блискучою зіркою.

Наталя показала ніжні сімейні фото. Сама зірка вибрала елегантне максі-плаття з принтом у вигляді великих квітів, а завершенням образу стали високі ботфорти.

«Це сезон радості і щастя», - написала модель в Instagram.

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Допис, поширений Natalia Vodianova (@natasupernova)


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