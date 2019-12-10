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Кендалл Дженнер у крихітному бікіні читає книгу на яхті (Фото)
10.12.2019 07:40
24-річна Кендалл Дженнер насолоджується сонцем в Маямі. Брюнетка відпочиває разом зі своїми зірковими подругами Беллою і Джіджі Хадід.

Модель продемонструвала ідеальний літній образ, на який так важко дивитися на початку грудня всім, хто не живе в Маямі. Кендалл наділа крихітне помаранчеве бікіні з трусиками з високою посадкою.

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Аутфіт молодша сестра Кім Кардашьян доповнила сорочкою і білосніжними брюками. Міс Дженнер потрапила в об'єктиви папараці за читанням: вона була занурена в це заняття з дуже серйозним виглядом.

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