24-річна Кендалл Дженнер насолоджується сонцем в Маямі. Брюнетка відпочиває разом зі своїми зірковими подругами Беллою і Джіджі Хадід.



Модель продемонструвала ідеальний літній образ, на який так важко дивитися на початку грудня всім, хто не живе в Маямі. Кендалл наділа крихітне помаранчеве бікіні з трусиками з високою посадкою.







Аутфіт молодша сестра Кім Кардашьян доповнила сорочкою і білосніжними брюками. Міс Дженнер потрапила в об'єктиви папараці за читанням: вона була занурена в це заняття з дуже серйозним виглядом.



