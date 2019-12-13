Нагадаємо, давним-давно Кейт Міддлтон, принца Вільяма і принца Гаррі назвали королівським тріо: ці троє майже завжди і скрізь з'являлися разом. Родичів явно пов'язували теплі дружні стосунки.







З плином часу це змінилося, але на самому початку роману Кетрін і свого старшого брата принц Гаррі відразу ж прийняв його дівчину. На той момент 21-річний онук королеви Єлизавети відрізнявся скандальною поведінкою і не був готовий йти на контакт з коханими "пристойного" старшого брата, але Кейт вдалося відразу "розташувати" бунтаря до себе.



Королівський біограф Анджела Левайн впевнена, що причину таких теплих відносин можна пояснити тим, що після смерті принцеси Діани її молодший син відчував себе дуже самотнім, тому він одразу потягнувся до вихованої і чуйної дівчині, так схожої на його матір. Кейт теж тепло прийняла Гаррі, а він у відповідь став називати її старшою сестрою, якої у нього не було.



«Це було його внутрішньосімейне звернення до Кейт», - зізналася Анджела в інтерв'ю Express.



Кетрін створила затишок для братів, які відвикли від жіночої руки. Вона готувала спеціально для них улюблені страви, вважаючи за краще робити це самостійно, не вдаючись за допомогою до кухарів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура його гаррі кейт для брата Теги: діти та сім\'я